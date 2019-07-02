Маркизио может вернуться в «Ювентус»

По информации il BiancoNero, 33-летний хавбек может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который накануне согласовал однолетний контракт со итальянским клубом.
Напомним, Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года. За один сезон в клубе он сыграл в 15 встречах и записал на свой счет два забитых мяча. В весенней части сезона Маркизио не играл из-за травмы колена. Вместе с командой он стал чемпионом России.
Накануне «Зенит» расторг контракт с Маркизио, который действовал до 2020 года.
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