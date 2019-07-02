Полузащитник Попович покинул «Оренбург» - Советский спорт
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02 июля 2019 23:34Футбол

Полузащитник Попович покинул «Оренбург»

«Оренбург» объявил об уходе словенского полузащитника Дениса Поповича.

«Денис Попович в связи с завершением контракта покидает ФК «Оренбург». Денис подписал контракт с швейцарским ФК «Цюрих». Благодарим Дениса за работу и желаем успешного продолжения карьеры», - сообщает пресс-служба оренбургского клуба.

Добавим, что в минувшем сезоне Попович провел 24 матча за «Оренбург», записав на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.

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