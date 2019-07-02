Валерий Карпин: Хотели, чтобы Полоз остался в «Ростове» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из команды нападающего Дмитрия Полоза.

- Да, мы хотели, чтобы Полоз остался. Он с нами прошел все сборы. Но «Зенит» принял такое решение. Я никак на это повлиять не могу. Приняли такой расклад, - рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Полоз уехал со сбора Ростова» в Австрии, так как «Зенит» отозвал игрока в свое расположение.

Добавим, что ростовчане планировали выкупить 27-летнего нападающего у «Зенита».