Валерий Карпин: Хотели, чтобы Полоз остался в «Ростове»

- Да, мы хотели, чтобы Полоз остался. Он с нами прошел все сборы. Но «Зенит» принял такое решение. Я никак на это повлиять не могу. Приняли такой расклад, - рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Полоз уехал со сбора Ростова» в Австрии, так как «Зенит» отозвал игрока в свое расположение.
Добавим, что ростовчане планировали выкупить 27-летнего нападающего у «Зенита».
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