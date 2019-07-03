Валерий Гладилин: Уход Зе Луиша – потеря для «Спартака», потому что замены ему нет Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об уходе из команды Зе Луиша.

- Как оцениваете уход из «Спартака» Зе Луиша? Это потеря?

- Конечно, потеря, потому что замены ему нет. Понсе пока непонятно что из себя представляет. А если что-то случится с Адриано, то «Спартак» может вообще оказаться без хороших нападающих.

- Понсе сможет компенсировать уход Зе Луиша или придется брать другого нападающего?

- Нет. Я думаю, тем самым дают возможность Понсе играть. Потому что если бы играл Зе Луиш, то Понсе сидел бы на скамейке запасных. Две его первые игры не впечатлили.

- Зачем «Спартак» его продал?

- Трудно сказать. Наверное, есть своя стратегия развития. Возможно, «Спартак» хочет кого-то приобрести в другую линию, например, усилить середину поля качественным полузащитником, - приводит слова Гладилина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что 2 июля «Спартак» официально сообщил о переходе нападающего сборной Кабо-Верде в «Порту». По слухам, переход 28-летнего футболиста, который ранее выступал за «Брагу», обошелся «Порту» в 10 млн евро.