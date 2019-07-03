Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ - Советский спорт
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03 июля 2019 09:07Футбол

Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Футболисты сборной Мексики в дополнительное время обыграли команду Гаити ы полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ со счетом 1:0.

Единственный гол на 93-й минуте встречи забил Рауль Хименес, реализовавший 11-метровый удар.

Добавим, что во втором полуфинальном матче, который состоится 4 июля, сборная США сыграет против команды Ямайки.

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