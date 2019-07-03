Адриен Рабьо – об уходе из «ПСЖ»: Хочу поскорее забыть этот период

Новичок «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о своем уходе из «ПСЖ», чьи цвета он защищал с 2013 года.
«Хочу поскорее забыть этот период. Я хотел закончить все на позитивной ноте, но получилось так, как получилось.
Спортивный директор «ПСЖ» общался с моим агентом, но от руководства предложений не было. Клуб не пытался сохранить меня.
Что касается «Ювентуса», то мой переход состоялся очень быстро, и я ни о чем не жалею», – цитирует полузащитника Football Italia.
Зимой 2019 года хавбек был переведен в дубль за отказ продлевать контракт. По слухам, стороны не смогли договориться о заработной плате.
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