Адриен Рабьо – об уходе из «ПСЖ»: Хочу поскорее забыть этот период Французский футболист перебрался в серию А на правах свободного агента.

Новичок «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о своем уходе из «ПСЖ», чьи цвета он защищал с 2013 года.

«Хочу поскорее забыть этот период. Я хотел закончить все на позитивной ноте, но получилось так, как получилось.

Спортивный директор «ПСЖ» общался с моим агентом, но от руководства предложений не было. Клуб не пытался сохранить меня.

Что касается «Ювентуса», то мой переход состоялся очень быстро, и я ни о чем не жалею», – цитирует полузащитника Football Italia.

Зимой 2019 года хавбек был переведен в дубль за отказ продлевать контракт. По слухам, стороны не смогли договориться о заработной плате.