Адриен Рабьо – об уходе из «ПСЖ»: Хочу поскорее забыть этот период - Советский спорт
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03 июля 2019 10:04ФутболГичунцев Артур

Адриен Рабьо – об уходе из «ПСЖ»: Хочу поскорее забыть этот период

Французский футболист перебрался в серию А на правах свободного агента.

Новичок «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал о своем уходе из «ПСЖ», чьи цвета он защищал с 2013 года.

«Хочу поскорее забыть этот период. Я хотел закончить все на позитивной ноте, но получилось так, как получилось.

Спортивный директор «ПСЖ» общался с моим агентом, но от руководства предложений не было. Клуб не пытался сохранить меня.

Что касается «Ювентуса», то мой переход состоялся очень быстро, и я ни о чем не жалею», – цитирует полузащитника Football Italia.

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