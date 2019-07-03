«Вест Хэм» намерен оформить переход Рондона за 15,5 миллиона евро Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон, выступавший в завершившемся сезоне на правах аренды за «Ньюкасл», может продолжить выступать за клуб АПЛ.

По информации FootballInsider, «Вест Хэм» намерен подать заявку в размере 15,5 миллиона евро на переход 29-летнего форварда «Вест Бромвича».

Напомним, что «Вулверхэмптон», заинтересованный в трансфере венесуэльца, в итоге отказался от сделки с «Вест Бромвичем».

Ранее Рондон отказался от контракта с «Ньюкаслом», у которого оставалось право на выкуп форварда за 18,3 миллиона евро.

Добавим, что в завершившемся чемпионате Англии Рондон провел 32 матча за «Ньюкасл», записав на свой счет 11 голов и 8 результативных передач.

Отметим также, что «Вест Бромвич» не смог в текущем сезоне пробиться в АПЛ, уступив по сумме двух встреч в полуфинале плей-офф чемпионшипа «Астон Вилле».