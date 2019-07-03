«Вест Хэм» намерен оформить переход Рондона за 15,5 миллиона евро

По информации FootballInsider, «Вест Хэм» намерен подать заявку в размере 15,5 миллиона евро на переход 29-летнего форварда «Вест Бромвича».
Напомним, что «Вулверхэмптон», заинтересованный в трансфере венесуэльца, в итоге отказался от сделки с «Вест Бромвичем».
Ранее Рондон отказался от контракта с «Ньюкаслом», у которого оставалось право на выкуп форварда за 18,3 миллиона евро.
Добавим, что в завершившемся чемпионате Англии Рондон провел 32 матча за «Ньюкасл», записав на свой счет 11 голов и 8 результативных передач.
Отметим также, что «Вест Бромвич» не смог в текущем сезоне пробиться в АПЛ, уступив по сумме двух встреч в полуфинале плей-офф чемпионшипа «Астон Вилле».
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