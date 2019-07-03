Источник: Защитник «Гамбурга» перешел в «Зенит» - Советский спорт
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03 июля 2019 14:24Футбол

Источник: Защитник «Гамбурга» перешел в «Зенит»

Такой информацией располагает журналист Вене Касагранде.

Состав «Зенита» пополнил бразильский защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос.

Согласно источнику, 25-летний футболист подписал пятилетний контракт. Сумма сделки составила 12 млн евро. Еще два млн евро представитель второй бундеслиги получит в качестве бонусов.

В минувшем сезоне игрок провел в национальном первенстве 33 матча, забил один гол и отдал четыре голевых передачи.

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