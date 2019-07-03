Источник: Защитник «Гамбурга» перешел в «Зенит»

Состав «Зенита» пополнил бразильский защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос.
Согласно источнику, 25-летний футболист подписал пятилетний контракт. Сумма сделки составила 12 млн евро. Еще два млн евро представитель второй бундеслиги получит в качестве бонусов.
В минувшем сезоне игрок провел в национальном первенстве 33 матча, забил один гол и отдал четыре голевых передачи.
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