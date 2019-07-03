Рашид Рахимов: Возвращение Глушакова в сборную России дело времени

- Это (возвращение в сборную России - прим. ТАСС) дело времени, в течение которого ему нужно доказывать состоятельность, показывать свой уровень. Такая возможность у него есть, наши руководители дали ему ее.
По тому, как он сейчас работает на тренировках и выкладывается, никаких вопросов быть не может. Его адаптация в команде, считаю, проходит достаточно быстро - многие игроки знают его, он знает многих.
Желательно, чтобы не было травм. Он игрок высокого уровня, проведший очень много матчей. В том, что Глушаков умеет играть, сомнений у нас нет, - приводит слова Рахимова ТАСС.
Напомним, что в минувшую субботу «Ахмат» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником, которые предыдущие шесть сезонов провел в «Спартаке». Соглашение рассчитано по схеме «1+1».
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