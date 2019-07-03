Сегодня ЦСКА сыграет с «Ростовом» - Советский спорт
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03 июля 2019 15:09Футбол

Сегодня ЦСКА сыграет с «Ростовом»

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«Ростов» и ЦСКА сыграют друг с другом в 3-мтуре предсезонного турнира в Австрии.

Матч пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау. Начало игры – 19:00 (мск).

Напомним, накануне в первой игре «Ростов» нанес поражение «Спартаку» (2:0) и проиграл «Краснодару» (0:3). ЦСКА также уступил «Краснодару» (0:1), а затем проиграл «Спартаку» (1:3).

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