Сегодня ЦСКА сыграет с «Ростовом»

«Ростов» и ЦСКА сыграют друг с другом в 3-мтуре предсезонного турнира в Австрии.
Матч пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау. Начало игры – 19:00 (мск).
Напомним, накануне в первой игре «Ростов» нанес поражение «Спартаку» (2:0) и проиграл «Краснодару» (0:3). ЦСКА также уступил «Краснодару» (0:1), а затем проиграл «Спартаку» (1:3).
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