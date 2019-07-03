Чили – Перу. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск - Советский спорт
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03 июля 2019 15:14Футбол

Чили – Перу. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск

В ¼ финала команда Руэды прошла Колумбию, а коллектив Гареки оказался сильнее Уругвая.

Добавим, что сборная Чили является действующим победителем турнира. Днем ранее первым финалистами турнира стали бразильцы, который обыграли Аргентину.

4 июля сборная Чили поспорит с командой Перу за выход в финал Кубка Америки.

Встреча пройдет в городе Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» и стартует в 3.30 мск.

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