Чили – Перу. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск

Добавим, что сборная Чили является действующим победителем турнира. Днем ранее первым финалистами турнира стали бразильцы, который обыграли Аргентину.
4 июля сборная Чили поспорит с командой Перу за выход в финал Кубка Америки.
Встреча пройдет в городе Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» и стартует в 3.30 мск.
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