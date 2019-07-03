Нил Леннон: Никаких запросов по Рогичу не было

- Я ничего не слышал и не было никаких запросов. На данный момент это просто предположение, насколько я понимаю. Он хороший игрок, и я хочу оставить в команде всех хороших игроков. Надеюсь, он присоединится к команде на следующей неделе, - приводит слова Леннона Daily Record.
Накануне издание Scotland Herald сообщило, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за переход хавбека «Селтика» 10 миллионов евро.
Отмечалось, что помимо российского клуба в услугах Рогича заинтересованно также несколько клубов из английской премьер-лиги.
Добавим, что в минувшем сезоне Рогич провел за «Селтик» 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,75 миллиона евро.
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