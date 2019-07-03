Россия, Венгрия и Англия - лидеры по количеству заявок на билеты Евро-2020 Как сообщает «Р-Спорт», Россия входит в число лидеров по количеству заявок на билеты чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.

Первый этап продаж билетов начался 12 июня и продлится он до 12 июля. Будет проведена лотерея, в ходе которой определятся выигрышные заявки. По информации УЕФА, к 21 июня было подано более 4,5 миллионов заявок из 204 стран мира. Помимо России в число лидеров входят Венгрия, Германия, Англия и Нидерланды.

Напомним, что матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. В Северной столице пройдут три матча группового турнира и одна игра четвертьфинала.