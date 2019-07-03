Украинский журналист: Ордеца в сборной Украины не будет Возможно, дело не в политике.

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что защитник московского «Динамо» Иван Ордец больше не будет вызываться в сборную Украины.

– Ордеца в сборной Украины на данном этапе точно не будет. Главный тренер сборной Андрей Шевченко не очень хорошо характеризует Ордеца. Перед матчами со сборными Сербии и Люксембурга Швеченко несколько раз звонил Ивану, но тот не взял трубку, – сказал Цыганык в своем видеоблоге.

Иван Ордец перешел в «Динамо» из донецкого «Шахтера» в июне 2019 года. На его счету 12 матчей и один гол за сборную Украины.