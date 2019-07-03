Украинский журналист: Ордеца в сборной Украины не будет

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что защитник московского «Динамо» Иван Ордец больше не будет вызываться в сборную Украины.
– Ордеца в сборной Украины на данном этапе точно не будет. Главный тренер сборной Андрей Шевченко не очень хорошо характеризует Ордеца. Перед матчами со сборными Сербии и Люксембурга Швеченко несколько раз звонил Ивану, но тот не взял трубку, – сказал Цыганык в своем видеоблоге.
Иван Ордец перешел в «Динамо» из донецкого «Шахтера» в июне 2019 года. На его счету 12 матчей и один гол за сборную Украины.
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