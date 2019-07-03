Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторгнул брак Аршавина и Казьминой

Адвокат футболиста Юлия Савицкая так прокомментировала произошедшее: «Взысканы алименты на одну восьмую от всех видов дохода Аршавина - это порядка 300 тысяч рублей. Также взысканы средства на содержание ребенка до трех лет, это в срок до 11 февраля 2020 года. Взыскано 64 тысячи 400 рублей в месяц на содержание мамы ребенка».

С 2003 года у Аршавина был роман с российской ведущей Юлией Барановской. В гражданском браке появилось трое детей. В сентябре 2016 года Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой. В феврале 2017 года у пары появилась дочь Есения.

Сведения о разводе супругов появились в начале января нынешнего года. В первый же год совместной жизни пара столкнулась с изменами, а во второй - приняла совместное решение расстаться.

Алиса Казьмина подала на мужа заявление в полицию, в котором сообщалось, что футболист угрожает ей в смс-сообщениях. Девушка утверждала, что супруг «пугает ее лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел».

Адвокат Казьминой сообщил «РИА Новости», что Аршавин забрал у своей жены автомобиль и потребовал миллион евро.

В середине апреля в Красносельском районном суде в Санкт-Петербурге начался бракоразводный процесс. На первом заседании Аршавин попросил, как можно быстрее оформить развод и заявил, что готов платить алименты дочери Есении, а Казьмина пожелала, чтобы футболист ежемесячно переводил на ее счет сумму в размере 4 миллионов рублей.

Сегодня долгий бракоразводный процесс супругов завершился.