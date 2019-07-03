ЦСКА - «Ростов». Все голы матча (видео) - Советский спорт
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03 июля 2019 19:25ФутболВащенко Сергей

ЦСКА - «Ростов». Все голы матча (видео)

Представляем вам все голы матча между ЦСКА и «Ростовом».

Гол: Шомуродов, 9 - 0:1

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