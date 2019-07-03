«Спартак» с Баду разгромил «Дьор»

«Спартак» на сборе в Австрии обыграл венгерский «Дьор» – 3:0.
У победителей забивали Георгий Мелкадзе (третья минута), Луис Адриано (34-я) и Самуэль Жиго (59-я).
Полный матч в составе красно-белых провел Кенту-Малькольм Баду. Хавбек «Вольфсбурга» находится на просмотре.
Многократные чемпионы страны сыграли в следующем составе: Ребров, Гапонов, Жиго, Маслов (Ещенко, 63), Баду, Гулиев, Умяров, Ананидзе (С. Бакаев, 46), Глушенков (Ломовицкий, 63), Мелкадзе, Луис Адриано (Ташаев, 46).
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