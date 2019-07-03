Крыховяк подписал контракт с «Локомотивом» Футболист остается в Москве.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк перешел в «Локомотив», сообщает официальный сайт московской команды. Подробности сделки не раскрываются, но ранее утверждалось, что стороны подпишут трехлетнее соглашение.

– Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением! – сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

Поляк выступал за красно-зеленых в сезоне-2018/19 на правах аренды. На его счету три гола в 39 матчах во всех турнирах.

Ранее Крыховяк выступал за «Бордо», «Реймс», «Нант», «Севилью» и «Вест Бромвич». Хавбек – двукратный победитель Лиги Европы.