Сборная Перу победила Чили и вышла в финал Кубка Америки В финале Перу сыграет с Бразилией.

Сборная Перу стала вторым финалистом Кубка Америки после победы над Чили (3:0) в полуфинальном матче, который прошел на «Гремио Арене» в Порту-Алегри.

В первом тайме голы забили Эдисон Флорес и Йосимар Йотун, а окончательный счет в компенсированное ко второму тайму время установил Паоло Герреро.

Таким образом, 7 июля в финале на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро Перу сыграет с Бразилией.

Отметим, что в истории Кубка Америки сборная Перу никогда не занимала второе место, при этом дважды (1939, 1975) становилась победителем турнира.

А 6 июля на «Арене Коринтианс» в Сан-Паулу Аргентина и Чили разыграют бронзу.

Порту-Алегри (Бразилия)

Кубок Америки

Плей-офф

½ финала

Чили – Перу – 0:3 (0:2)

Голы: Флорес, 21. Йотун, 38. Герреро, 90+1.