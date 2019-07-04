Сборная Перу победила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Перу стала вторым финалистом Кубка Америки после победы над Чили (3:0) в полуфинальном матче, который прошел на «Гремио Арене» в Порту-Алегри.
В первом тайме голы забили Эдисон Флорес и Йосимар Йотун, а окончательный счет в компенсированное ко второму тайму время установил Паоло Герреро.
Таким образом, 7 июля в финале на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро Перу сыграет с Бразилией.
Отметим, что в истории Кубка Америки сборная Перу никогда не занимала второе место, при этом дважды (1939, 1975) становилась победителем турнира.
А 6 июля на «Арене Коринтианс» в Сан-Паулу Аргентина и Чили разыграют бронзу.
Порту-Алегри (Бразилия)
Кубок Америки
Плей-офф
½ финала
Чили – Перу – 0:3 (0:2)
Голы: Флорес, 21. Йотун, 38. Герреро, 90+1.
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