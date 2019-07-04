Дубль Пулишича в ворота Ямайки вывел США в финал Кубка КОНКАКАФ

Сборная США вышла в финал Кубка КОНКАКАФ, победив в полуфинале Ямайку (3:1) на Nissan Stadium в Нэшвилле.
Дублем в матче отметился полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, еще один гол в составе американцев на счету полузащитника «Шальке» Уэстона Маккенни. Единственный гол Ямайки забил форвард Шамар Николсон.
Таким образом, 7 июля на стадионе Soldier Field в Чикаго победитель Кубка КОНКАКАФ определится в матче Мексика – США.
Напомним, в финале Кубка КОНКАКАФ 2017 года США победили Ямайку со счетом 2:1.
Нэшвилл (США)
Кубок КОНКАКАФ
Плей-офф
½ финала
Ямайка – США – 1:3 (0:1)
Голы: Николсон, 69 – Маккенни, 9. Пулишич, 52, 87.
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