Боккетти договорился о контракте с «Вероной»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти достиг договоренности о контракте с «Вероной», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
32-летний итальянец должен стать игроком «мастифов» на правах свободного агента. Таким образом, в ближайшее время Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком», рассчитанный еще на один год. Напомним, ранее об уходе Боккетти из клуба заявлял владелец красно-белых Леонид Федун.
Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года с перерывом в полгода, которые провел в аренде в «Милане». Он сыграл за команду в 115 матчах и забил пять голов. До переезда в Россию итальянец также играл на родине за «Асколи», «Ланчано», «Фрозиноне» и «Дженоа».
Добавим, что в прошлом сезоне «Верона» заняла пятое место в серии B и через плей-офф вышла в серию A.
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