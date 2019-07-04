Степашин вошел в совет директоров «Динамо»

В среду в Москве состоялось первое заседание обновленного совета директоров «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Председателем органа был избран Юрий Соловьев.
В состав совета директоров также вошли: генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин, председатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Сергей Степашин, Дмитрий Пьянов и Дмитрий Гафин.
Совет директоров обсудил принципы формирования клубного менеджмента и состава команды, заключение контрактов с игроками и тренерским штабом, а также летнюю трансферную кампанию, приоритетом которой является усиление атакующей линии.
Напомним, в межсезонье новичками «Динамо» стали защитники Заурбек Плиев («Ахмат»), Игорь Калинин («Рубин»), Иван Ордец («Шахтер», Украина), Сергей Паршивлюк («Ростов»), полузащитник Себастьян Шиманьски («Легия», Польша) и форвард Рамиль Шейдаев («Крылья Советов»).
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