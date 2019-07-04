Марина Грановская: Сделаем все, чтобы обеспечить Лэмпарду необходимую поддержку

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером команды.
«Нам очень приятно приветствовать Фрэнка как главного тренера команды, – приводит слова Грановской официальный сайт клуба. – Фрэнк обладает фантастическими знаниями и представлением о клубе. В прошлом сезоне он продемонстрировал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров.
После 13 лет в клубе в качестве игрока, за которые он стал легендой «Челси» и нашим лучшим бомбардиром, мы считаем, что пришло идеальное время для его возвращения, и рады, что он сделал это. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить ему всю необходимую поддержку для достижения больших успехов».
Напомним, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. В 648 матчах он забил 211 голов. В прошлом сезоне 41-летний англичанин начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти».
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