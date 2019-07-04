Марина Грановская: Сделаем все, чтобы обеспечить Лэмпарду необходимую поддержку - Советский спорт
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04 июля 2019 11:57ФутболЛипкин Антон

Марина Грановская: Сделаем все, чтобы обеспечить Лэмпарду необходимую поддержку

«Челси» назначил бывшего полузащитника главным тренером команды.

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером команды.

«Нам очень приятно приветствовать Фрэнка как главного тренера команды, – приводит слова Грановской официальный сайт клуба. – Фрэнк обладает фантастическими знаниями и представлением о клубе. В прошлом сезоне он продемонстрировал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров.

После 13 лет в клубе в качестве игрока, за которые он стал легендой «Челси» и нашим лучшим бомбардиром, мы считаем, что пришло идеальное время для его возвращения, и рады, что он сделал это. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить ему всю необходимую поддержку для достижения больших успехов».

Напомним, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. В 648 матчах он забил 211 голов. В прошлом сезоне 41-летний англичанин начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти».

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