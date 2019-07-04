Кварацхелия присоединился к «Рубину» (фото) Полузащитник провел весеннюю часть прошлого сезона в «Локомотиве».

Полузащитник Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам с «Рубином», сообщает официальный твиттер клуба.

К нашей команде присоединился Хвича Кварацхелия ✌🏻



Более подробная информация будет сообщена позднее 🔜 pic.twitter.com/xe70O0LFv1 — «Рубин» Казань (@fcrk) July 4, 2019

Более подробная информация о переходе 18-летнего игрока сборной Грузии будет опубликована в ближайшее время.

Напомним, в начале недели Кварацхелия покинул «Локомотив», за который выступал в весенней части прошлого сезона на правах аренды. Трансфер игрока принадлежал «Рустави», однако контракт с клубом был расторгнут, после чего полузащитник стал свободным агентом.

В премьер-лиге Кварацхелия провел восемь матчей и забил один гол – 10 мая в ворота «Рубина» (4:0). Также он выходил на поле в трех матчах Кубка России и вместе с «Локомотивом» стал обладателем трофея.

7 июня Кварацхелия дебютировал в сборной Грузии, выйдя в стартовом составе национальной команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Гибралтаром (3:0).

Добавим, что «Рубин» продолжает готовиться к сезону в Казани.