Кварацхелия присоединился к «Рубину» (фото) - Советский спорт
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04 июля 2019 12:44ФутболЛипкин Антон

Кварацхелия присоединился к «Рубину» (фото)

Полузащитник провел весеннюю часть прошлого сезона в «Локомотиве».

Полузащитник Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам с «Рубином», сообщает официальный твиттер клуба.

Более подробная информация о переходе 18-летнего игрока сборной Грузии будет опубликована в ближайшее время.

Напомним, в начале недели Кварацхелия покинул «Локомотив», за который выступал в весенней части прошлого сезона на правах аренды. Трансфер игрока принадлежал «Рустави», однако контракт с клубом был расторгнут, после чего полузащитник стал свободным агентом.

В премьер-лиге Кварацхелия провел восемь матчей и забил один гол – 10 мая в ворота «Рубина» (4:0). Также он выходил на поле в трех матчах Кубка России и вместе с «Локомотивом» стал обладателем трофея.

7 июня Кварацхелия дебютировал в сборной Грузии, выйдя в стартовом составе национальной команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Гибралтаром (3:0).

Добавим, что «Рубин» продолжает готовиться к сезону в Казани.

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