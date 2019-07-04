Агент: Где Боккетти продолжит карьеру? В «Спартаке» Итальянец пока не расторг контракт с клубом.

Агент Андреа д’Амико заявил, что защитник Сальваторе Боккетти останется в «Спартаке».

Ранее сообщалось о том, что 32-летний игрок обороны может продолжить карьеру в «Дженоа» или «Вероне», однако д’Амико опроверг эту информацию.

«Где он продолжит карьеру? В «Спартаке»», – приводит Sport24.ru слова агента итальянца.

Напомним, Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. За это время он уходил из команды в 2015 году на полсезона, которые провел в аренде в «Милане». В 115 матчах за красно-белых на его счету пять голов.

Отметим, что об уходе Боккетти из «Спартака» заявлял владелец клуба Леонид Федун. Контракт игрока действует до конца следующего сезона.