«Локомотив» представил три варианта формы на следующий сезон (фото) - Советский спорт
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04 июля 2019 13:24ФутболЛипкин Антон

«Локомотив» представил три варианта формы на следующий сезон (фото)

Красно-зеленые будут играть в зеленых, белых и графитовых майках.

«Локомотив» представил три комплекта формы на следующий сезон. Фото футболок опубликованы в официальном твиттере клуба.

Домашняя форма выполнена в традиционно зеленых цветах: «комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра», – говорится в сообщении.

Гостевая форма – белая: «при создании этого комплекта дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог – в такой экипировке впереди только победы».

А третий комплект – графитового цвета: «экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок», – говорится в сообщении.

Техническим спонсором вице-чемпионов России, как и в прошлом сезоне, является компания Under Armour.

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» занял второе место в премьер-лиге и стал обладателем Кубка России. В Лиге чемпионов красно-зеленые заняли четвертое место в группе с участием «Порту», «Шальке» и «Галатасарая» и не вышли в плей-офф.

6 июля в первом матче нового сезона «Локомотив» сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.

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