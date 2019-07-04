«Локомотив» представил три варианта формы на следующий сезон (фото) Красно-зеленые будут играть в зеленых, белых и графитовых майках.

«Локомотив» представил три комплекта формы на следующий сезон. Фото футболок опубликованы в официальном твиттере клуба.

Домашняя форма выполнена в традиционно зеленых цветах: «комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра», – говорится в сообщении.

Представляем домашний комплект формы от Under Armour на сезон 2019/20.⁰⁰Комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра.#UnderArmourLokomotiv#WeWill pic.twitter.com/qvddx0RJMX — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 4, 2019

Гостевая форма – белая: «при создании этого комплекта дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог – в такой экипировке впереди только победы».

Представляем выездной комплект формы от Under Armour на сезон 2019/20!

🚊 При создании этого комплекта дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог — в такой экипировке впереди только победы! #UnderArmourLokomotiv#WeWill pic.twitter.com/VRIFER9pQm — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 4, 2019

А третий комплект – графитового цвета: «экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок», – говорится в сообщении.

🔥 Представляем третий комплект формы от Under Armour на сезон 2019/20!



🚄 Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок.#UnderArmourLokomotiv#WeWill pic.twitter.com/Q2uJUaTWQ1 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 4, 2019

Техническим спонсором вице-чемпионов России, как и в прошлом сезоне, является компания Under Armour.

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» занял второе место в премьер-лиге и стал обладателем Кубка России. В Лиге чемпионов красно-зеленые заняли четвертое место в группе с участием «Порту», «Шальке» и «Галатасарая» и не вышли в плей-офф.

6 июля в первом матче нового сезона «Локомотив» сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.