Полузащитник «Ахмата» Конрад Михалак: Изучая русский язык, много слушал песни

Полузащитник «Ахмата» Конрад Михалак рассказал о том, что начал изучение русского языка.
«Для меня важно знать русский язык, и я начал изучать его сразу, как стало ясно, что буду игроком «Ахмата», – приводит слова 21-летнего поляка официальный сайт клуба. – Много слушал русские песни. Кстати, мне они очень нравятся.
Хочу лично понимать установку тренера, его объяснения. Я уже немного говорю на русском, а теперь мне будет несложно изучить язык, находясь в коллективе».
Напомним, предыдущий сезон Михалак провел в «Лехии» из Гданьска. В 27 матчах на счету правого атакующего полузащитника один гол и две результативные передачи.
В июне в составе молодежной сборной Польши Михалак принимал участие в чемпионате Европы (U21).
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