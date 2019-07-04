Полузащитник «Ахмата» Конрад Михалак: Изучая русский язык, много слушал песни - Советский спорт
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04 июля 2019 14:12ФутболЛипкин Антон

Полузащитник «Ахмата» Конрад Михалак: Изучая русский язык, много слушал песни

Поляк перешел в «Ахмат» из «Лехии».

Полузащитник «Ахмата» Конрад Михалак рассказал о том, что начал изучение русского языка.

«Для меня важно знать русский язык, и я начал изучать его сразу, как стало ясно, что буду игроком «Ахмата», – приводит слова 21-летнего поляка официальный сайт клуба. – Много слушал русские песни. Кстати, мне они очень нравятся.

Хочу лично понимать установку тренера, его объяснения. Я уже немного говорю на русском, а теперь мне будет несложно изучить язык, находясь в коллективе».

Напомним, предыдущий сезон Михалак провел в «Лехии» из Гданьска. В 27 матчах на счету правого атакующего полузащитника один гол и две результативные передачи.

В июне в составе молодежной сборной Польши Михалак принимал участие в чемпионате Европы (U21).

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