«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото) - Советский спорт
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04 июля 2019 14:31ФутболЛипкин Антон

«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

Домашний комплект вдохновлен морской стихией Санкт-Петербурга.

«Зенит» представил на официальном сайте форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/2020.

Домашняя форма традиционного синего цвета вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита». Гостевой комплект белого цвета отражает «мастерство, гордость и благородство игроков команды».

Напомним, техническим спонсором «Зенита» остается компания Nike.

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