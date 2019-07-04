«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

«Зенит» представил на официальном сайте форму, в которой будет выступать в сезоне-2019/2020.
Домашняя форма традиционного синего цвета вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита». Гостевой комплект белого цвета отражает «мастерство, гордость и благородство игроков команды».
Напомним, техническим спонсором «Зенита» остается компания Nike.
Свой первый матч в новой форме чемпионы России проведут 6 июля, когда на стадионе «Динамо» в Москве разыграют с «Локомотивом» Суперкубок России.
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