«Лестер» подписал Переса - Советский спорт
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04 июля 2019 14:40ФутболЛипкин Антон

«Лестер» подписал Переса

Испанец провел пять сезонов в «Ньюкасле».

«Лестер» объявил на официальном сайте клуба о подписании контракта с форвардом Айосе Пересом.

Ранее сообщалось, что за 25-летнего испанца «лисы» заплатили его бывшему клубу «Ньюкаслу» 30 миллионов фунтов. Контракт Переса с «Лестером» рассчитан на четыре года.

Нападающий выступал за «сорок» с 2014 года. За пять сезонов, четыре из которых прошли в премьер-лиге, Перес сыграл в 195 матчах, забил 48 голов и сделал 17 результативных передач. Ранее он провел два сезона в Испании за «Тенерифе».

Добавим, что Перес стал вторым новичком «Лестера» в межсезонье после Джеймса Джастина, который перешел из «Лутон Таун».

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