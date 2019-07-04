«Лестер» подписал Переса

«Лестер» объявил на официальном сайте клуба о подписании контракта с форвардом Айосе Пересом.
Ранее сообщалось, что за 25-летнего испанца «лисы» заплатили его бывшему клубу «Ньюкаслу» 30 миллионов фунтов. Контракт Переса с «Лестером» рассчитан на четыре года.
Нападающий выступал за «сорок» с 2014 года. За пять сезонов, четыре из которых прошли в премьер-лиге, Перес сыграл в 195 матчах, забил 48 голов и сделал 17 результативных передач. Ранее он провел два сезона в Испании за «Тенерифе».
Добавим, что Перес стал вторым новичком «Лестера» в межсезонье после Джеймса Джастина, который перешел из «Лутон Таун».
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