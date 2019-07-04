Максим Деменко: У «Спартака» и «Краснодара» не будет цели – во что бы то ни стало выиграть турнир Предсезонный турнир в Австрии завершится матчем «Спартак» – «Краснодар».

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о том, чего ждет в матче предсезонного турнира в Австрии с «Краснодаром».

«Видно, что «Краснодар» находится сейчас в хорошей форме, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Деменко. – Но и «Спартак» уверенно провел встречу с ЦСКА… Думаю, что в сегодняшней встрече не будет стоять цели выиграть кубок во что бы то ни стало».

Напомним, в четверг матчем «Спартак» – «Краснодар» завершится турнир в Австрии. В предыдущих матчах «быки» одержали две победы, обыграв ЦСКА (1:0) и «Ростов» (3:0). У красно-белых поражение от «Ростова» (0:2) и победа в дерби (3:1).

Таким образом, для того, чтобы занять первое место, «Краснодару» достаточно сыграть вничью, а «Спартак» устроит только победа с разницей в два мяча.

Начало матча на стадионе «Шпортплац» в Пеллау – 19:00 (мск).