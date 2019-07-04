«Фратрия» отменила бойкот игр «Спартака» на Кавказе - Советский спорт
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04 июля 2019 15:16ФутболЛипкин Антон

«Фратрия» отменила бойкот игр «Спартака» на Кавказе

Болельщики красно-белых будут поддерживать команду в Грозном.

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» перед началом нового сезона объявило об отмене бойкота матчей команды на Кавказе, сообщает официальный сайт организации. Такое решение принял совет «Фратрии».

«Организация посещения выездных игр будет планироваться с учетом специфики региона и с максимальным обеспечением безопасности болельщиков», – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее аналогичное решение приняло объединение болельщиков ЦСКА.

Напомним, в пятом туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом». Матч пройдет 11 августа. Теперь за «Ахмат» выступает бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, против которого «Фратрия» устраивала акции протеста по ходу прошлого сезона.

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