Кокорин и Мамаев отправились в колонию, где есть футбольное поле - Советский спорт
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04 июля 2019 15:25ФутболЛипкин Антон

Кокорин и Мамаев отправились в колонию, где есть футбольное поле

Футболисты будут отбывать срок в Белгородской области.

Форвард Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отправлены в колонию, сообщает «Р-Спорт». По информации источника, футболисты будут отбывать тюремный срок в Белгородской области. При этом в этой колонии есть футбольное поле.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина на 1 год и 6 месяцев тюремного заключения, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев. В октябре футболисты в компании брата Кокорина – Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Отметим, что Кокорин родился в городе Валуйки Белгородской области.

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