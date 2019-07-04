Кокорин и Мамаев отправились в колонию, где есть футбольное поле Футболисты будут отбывать срок в Белгородской области.

Форвард Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отправлены в колонию, сообщает «Р-Спорт». По информации источника, футболисты будут отбывать тюремный срок в Белгородской области. При этом в этой колонии есть футбольное поле.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина на 1 год и 6 месяцев тюремного заключения, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев. В октябре футболисты в компании брата Кокорина – Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Отметим, что Кокорин родился в городе Валуйки Белгородской области.