«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте

В Испании прошла жеребьевка календаря нового сезона примеры, сообщает официальный твиттер Федерации футбола Испании.
Первый тур запланирован на 18 августа. В этот день сыграют:
«Алавес» – «Леванте»
«Атлетик» – «Барселона»
«Атлетико» – «Хетафе»
«Бетис» – «Вальядолид»
«Сельта» – «Реал»
«Эспаньол» – «Севилья»
«Леганес» – «Осасуна»
«Мальорка» – «Эйбар»
«Валенсия» – «Реал Сосьедад»
«Вильярреал» – «Гранада»
Заключительный 38-й тур запланирован на 24 мая.
Отметим, что «Эль-Классико» между «Барселоной» и «Реалом» пройдут 27 октября на «Камп Ноу» и 1 марта на «Сантьяго Бернабеу».
А дерби между «Атлетико» и «Реалом» запланированы на 29 сентября на «Ванда Метрополитано» и 2 февраля на «Сантьяго Бернабеу».
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