Габовда, угрожавший игрокам «Краснодара-2»: Это отвратительно, потому что я этого не писал Украинец пообещал получить красную карточку в матче с «Краснодаром-2».

Украинец Юрий Габовда, выступающий за «Халадаш», заявил, что его аккаунт в инстаграме был взломан, после чего в нем появилось сообщение об угрозах игрокам «Краснодара-2».

5 июля венгерский клуб проведет контрольный матч со второй командой «быков». Накануне в сторис инстаграма Габовды появилось сообщение следующего содержания: «Как минимум одна москальская рожа ляжет, кофф на красную карточку 1.01. Слава Украине». Через некоторое время оно было удалено.

«Мне и моей семье начали серьезно угрожать, – приводит Tribuna.com слова 30-летнего полузащитника. – Это отвратительно, потому что я этого не писал».

Отметим, что на Украине Габовда выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию» и «Рух». Также он играл в Белоруссии за «Гранит» и «Динамо» (Минск).