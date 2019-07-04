Габовда, угрожавший игрокам «Краснодара-2»: Это отвратительно, потому что я этого не писал

Украинец Юрий Габовда, выступающий за «Халадаш», заявил, что его аккаунт в инстаграме был взломан, после чего в нем появилось сообщение об угрозах игрокам «Краснодара-2».
5 июля венгерский клуб проведет контрольный матч со второй командой «быков». Накануне в сторис инстаграма Габовды появилось сообщение следующего содержания: «Как минимум одна москальская рожа ляжет, кофф на красную карточку 1.01. Слава Украине». Через некоторое время оно было удалено.
«Мне и моей семье начали серьезно угрожать, – приводит Tribuna.com слова 30-летнего полузащитника. – Это отвратительно, потому что я этого не писал».
Отметим, что на Украине Габовда выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию» и «Рух». Также он играл в Белоруссии за «Гранит» и «Динамо» (Минск).
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