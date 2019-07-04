«Ростов» пожаловался Дюкову на «Чайку» - Советский спорт
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04 июля 2019 15:56ФутболЛипкин Антон

«Ростов» пожаловался Дюкову на «Чайку»

«Ростов» направил обращение президенту РФС Александру Дюкову.

«Ростов» сообщил о том, что направил обращение президенту РФС Александру Дюкову в связи с высказываниями президента «Чайки» Андрея Чайки.

Напомним, в ответ на заявление болельщиков «Ростова», которые призвали «Чайку» отказаться от размещения болельщиков на секторах 116, 117, 118 «Ростов Арены», Чайка назвал их больными людьми. После этого представитель клуба ФНЛ опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес болельщиков «Ростова» с отсылкой к порнографическому фильму.

«Ростов» попросил Дюкова оценить действия представителей «Чайки» на комитете по этике.

«Мы усматриваем в этих провокациях «Чайки» действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка», – говорится в заявлении «Ростова». В связи с этим копия обращения направлена в силовые ведомства.

Добавим, что «Чайка» будет проводить домашние матчи ФНЛ на «Ростов Арене».

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