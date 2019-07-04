Опубликован трейлер байопика Льва Яшина (видео)

Кинокомпания «Кремлин Филмз» представила трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Это биографическая художественная лента, посвященная жизни легендарного советского голкипера Льва Яшина.
Фильм повествует о нелегком периоде в жизни легенды после чемпионата мира 1962 года, когда на него посыпались обвинения в провале сборной России.
Ленту поставил Василий Чигинский («Первый после бога»), а главную роль исполнил Александр Фокин (дебют в кино). Премьера намечена на 2019 год. Отметим, что 22 октября Льву Яшину исполнилось бы 90 лет.
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