Опубликован трейлер байопика Льва Яшина (видео) Ленту снимали с 2016 года.

Кинокомпания «Кремлин Филмз» представила трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Это биографическая художественная лента, посвященная жизни легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Фильм повествует о нелегком периоде в жизни легенды после чемпионата мира 1962 года, когда на него посыпались обвинения в провале сборной России.

Ленту поставил Василий Чигинский («Первый после бога»), а главную роль исполнил Александр Фокин (дебют в кино). Премьера намечена на 2019 год. Отметим, что 22 октября Льву Яшину исполнилось бы 90 лет.