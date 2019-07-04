Защитник «Шахтера» перешел в «Енисей»

Защитник донецкого «Шахтера» Данила Сагуткин перешел в «Енисей». Он будет выступать на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт красноярцев. Об этом сообщил официальный сайт красноярской команды.
Сагуткин родился в 1996 году в Севастополе. Он финалист юношеской лиги УЕФА-2014/15 и чемпион молодежного чемпионата Украины-2017/18. Свою профессиональную карьеру защитник начал в 18 лет в третьем украинском дивизионе. В сезоне-2018/19 Сагуткин выступал за киевский «Арсенал».
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