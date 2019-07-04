Роббен объявил о завершении карьеры

Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул Уимблдон Первый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.

Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма? Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда едва не спровоцировал политический скандал перед рядовым контрольным матчем против молодежной команды «Краснодара». Впрочем, от этого парня можно было ждать чего-то подобного.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

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Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛ КХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.

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