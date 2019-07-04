Роббен объявил о завершении карьеры - Советский спорт
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04 июля 2019 18:44ФутболКоноплев Александр

Роббен объявил о завершении карьеры

Хавбек решил поберечь здоровье.

Экс-полузащитник «Челси», «Реала» и «Баварии» Арьен Роббен объявил об уходе из футбола.

За годы в футболе 35-летний голландец завоевал 19 трофеев, выиграв чемпионаты четырех разных стран.

В составе сборной Голландии футболист выиграл серебро и бронзу чемпионатов мира.

– Уже июль. В этом месяце футболист обычно полностью занят подготовкой к новому сезону, но не я. Я о многом размышлял в последние недели и решил завершить карьеру профессионального футболиста. Это самое трудное решение, которое мне приходилось принимать. В нем столкнулись сердце и разум, любовь к игре и вера в себя встретились с реальностью, в которой я уже не 16-летний мальчик. На данный момент я в хорошей форме и здоров, и я хочу это сохранить это на будущее, – сказал Роббен.

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