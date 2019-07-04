Полоз стал игроком «Сочи» - Советский спорт
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04 июля 2019 19:28ФутболКоноплев Александр

Полоз стал игроком «Сочи»

В «Сочи» очередной новичок.

«Сочи» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Дмитрия Полоза. Пока не ясно, это полноценный трансфер или аренда.

В 2017 году Полоз подписал контракт с «Зенитом». Сезон-2018/19 он провел в аренде в «Рубине». К предстоящему сезону он готовится в составе «Ростова».

За свою карьеру форвард забил 37 мячей в 213 матчах на клубном уровне. Также на его счету три гола в 19 играх за сборную России.

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