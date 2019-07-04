«Спартак» - «Краснодар». Видео гола Камболова - Советский спорт
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04 июля 2019 20:02Футбол

«Спартак» - «Краснодар». Видео гола Камболова

В среду в австрийском Пеллау прошел контрольный матч между «Спартаком»  и «Краснодаром».

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.

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