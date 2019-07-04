Экс-полузащитник «МЮ» Эррера перешел в «ПСЖ» - Советский спорт
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04 июля 2019 20:50ФутболКоноплев Александр

Экс-полузащитник «МЮ» Эррера перешел в «ПСЖ»

Эррера снова будет играть в топ-клубе.

Испанский полузащитник Андер Эррера подписал контракт с «ПСЖ». Как сообщает сайт парижского клуба, стороны заключили соглашение сроком на пять лет. Хавбек будет играть под 21-м номером.

Ранее футболист покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. За пять лет он забил 20 голов и отдал 27 голевых передач в 189 матчах за манкунианцев.

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