Экс-полузащитник «МЮ» Эррера перешел в «ПСЖ» Эррера снова будет играть в топ-клубе.

Испанский полузащитник Андер Эррера подписал контракт с «ПСЖ». Как сообщает сайт парижского клуба, стороны заключили соглашение сроком на пять лет. Хавбек будет играть под 21-м номером.

Ранее футболист покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. За пять лет он забил 20 голов и отдал 27 голевых передач в 189 матчах за манкунианцев.