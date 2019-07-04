Лапочкин признан лучшим арбитром России-2018/19 - Советский спорт
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04 июля 2019 21:50ФутболКоноплев Александр

Лапочкин признан лучшим арбитром России-2018/19

Об этом сообщает «РИА Новости».

Российский футбольный союз назвал петербуржца Сергея Лапочкина лучшим арбитром минувшего сезона.

В чемпионате России-2018/19 он отработал 21 матч, в которых показал 112 желтых (из них четыре повторных) и одну красную карточку. Также в прошедшем сезоне он обслуживал матчи Кубка России (включая финал), ФНЛ и квалификации Лиги Европы.

38-летний Лапочкин назначен на предстоящий Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

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