Константин Генич: Не вижу никакого смысла в объединенном чемпионате

Известный телекомментатор Константин Генич, оценивая предложение о расширении премьер-лиги за счет клубов из Казахстана, Армении и Белоруссии, вспомнил идею Валерия Газзаева об объединенном чемпионате России и Украины.
– Мы это уже проходили в случае с объединенным чемпионатом России и Украины, который по определенным причинам остался на уровне разговоров. Признаюсь, не вижу вообще никакого смысла – ни экономического, ни спортивного – в том, чтобы снова делать какой-то объединенный чемпионат. В самоидентификации, в самодостаточности и есть основная прелесть национальных лиг. Во-первых, думаю, УЕФА на это не пойдет. Во-вторых, не вижу перспектив, чтобы это было интересно зрителю. Как белорусскому, так и российскому.
Понимаю, что Евгений Леннорович Гинер предложил идею с чисто экономической и финансовой точки зрения. Он, наверное, все проанализировал, углядев определенную выгоду для клубов. Но не понимаю, в чем прелесть для представителей Казахстана, Белоруссии, – приводит слова Генича «Прессбол».
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