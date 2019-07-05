Анатолий Бышовец: Не думаю, что летом состав «Локомотива» усилился В субботу «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался об изменениях в составе команды в межсезонье.

«Локомотив» достаточно стабилен по составу и игре, – приводят «Известия» слова Бышовца. – Летом они не особо укрепили состав. Купили Живоглядова, но не думаю, что за счет этого трансфера команда усилилась».

Напомним, в межсезонье «Локомотив» приобрел двух защитников: Мурило из «Крузейро» и Дмитрия Живоглядова из «Уфы». Кроме того, клуб выкупил права у «Пари Сен-Жермен» на Гжегожа Крыховяка.

6 июля на стадионе «Динамо» в Москве «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.