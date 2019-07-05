Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто» (видео)

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» (2:0) в матче регулярного чемпионата MLS на стадионе Dignity Health Sports Park в Карсоне.
Оба гола забил форвард Златан Ибрагимович. 37-летний швед открыл счет на 75-й минуте, а на 89-й – оформил дубль.
Теперь у Ибрагимовича 13 голов в 15 матчах сезона, и он занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата, отставая на четыре гола от мексиканца Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса».
«Гэлакси» набрали 34 очка и занимают второе место в Западной конференции. Лидером в ней и во всей лиге остается «Лос-Анджелес», у которого 40 очков.
В своем следующем матче 13 июля «Гэлакси» сыграют также дома с «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
MLS
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Торонто» – 2:0 (0:0)
Голы: Ибрагимович, 75, 89.
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