Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто» (видео) У шведа 13 голов в 15 матчах сезона.

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» (2:0) в матче регулярного чемпионата MLS на стадионе Dignity Health Sports Park в Карсоне.

Оба гола забил форвард Златан Ибрагимович. 37-летний швед открыл счет на 75-й минуте, а на 89-й – оформил дубль.

The game is over when @Ibra_official says it's over.



GOODNIGHT FROM THE LION 🦁👋 pic.twitter.com/KTEosPUyxp — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 5, 2019

Теперь у Ибрагимовича 13 голов в 15 матчах сезона, и он занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата, отставая на четыре гола от мексиканца Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса».

«Гэлакси» набрали 34 очка и занимают второе место в Западной конференции. Лидером в ней и во всей лиге остается «Лос-Анджелес», у которого 40 очков.

В своем следующем матче 13 июля «Гэлакси» сыграют также дома с «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

MLS

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Торонто» – 2:0 (0:0)

Голы: Ибрагимович, 75, 89.