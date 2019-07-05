Ибрагимович принял участие в BottleCapChallenge после победы над «Торонто» (видео) - Советский спорт
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05 июля 2019 09:40ФутболЛипкин Антон

Ибрагимович принял участие в BottleCapChallenge после победы над «Торонто» (видео)

Швед открутил пробку с бутылки ударом ногой с разворота.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович принял участие в флешмобе BottleCapChallenge.

37-летний швед открутил пробку с бутылки ударом ногой с разворота. Видео было опубликовано в твиттере клуба после победы в матче регулярного чемпионата MLS с «Торонто» (2:0).

В этой игре Ибрагимович оформил дубль во втором тайме, забив два гола с интервалом в 14 минут. Теперь на счету нападающего 13 забитых мячей в 15 матчах сезона, и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

Отметим, что челлендж с бутылкой, набирающий обороты по всему миру, запустил боец из Казхстана Карен Пашикян.

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