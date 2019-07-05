Фанаты «Уфы» – Газизову: Вы только уфимские продукты покупаете? Наверняка, нет. А вам не стыдно?

«Вы сами или ваши близкие, когда в магазин идете, продукты только уфимского производства покупаете? Наверняка нет. Потому что вам они могут просто не нравиться, быть менее вкусными, чем аналогичные продукты, произведенные в других регионах. А почему так? Вам не стыдно? Вы чему своих близких учите? Не любить свой город?» – говорится в заявлении в группе «Фан-зона ФК «Уфа» в социальной сети «В Контакте».
Напомним, накануне появился видеосюжет, опубликованный на канале «МедиаКорСеть – Новости Уфы и Башкирии» на YouTube, в котором Газизов высказался о болельщиках, болеющих в матчах со «Спартаком» и ЦСКА за соперников.
«Да ему вообще не стыдно? – сказал Газизов. – Я хочу подойти к этому человеку и сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли. Ты этому учишь их».
В прошлом сезоне «Уфа» заняла 14-е место в премьер-лиге и осталась в элите, победив «Томь» по сумме двух стыковых матчей (2:0, 0:1).
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