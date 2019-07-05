Гризманн заработает в «Барселоне» 105 миллионов евро Француз подпишет с клубом пятилетний контракт.

Стала известна зарплата форварда Антуана Гризманна в «Барселоне», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.

28-летний француз подпишет пятилетний контракт с каталонцами. В первые два года его зарплата составит 18 миллионов евро, после чего будет повышаться. В третий сезон в «Барселоне» игрок заработает 21 миллионов, в четвертый – 23 миллионов, а в пятый – 25 миллионов. Таким образом, средняя зарплата Гризманна за пять лет будет равна 21 миллиону. Именно столько он получал в год в «Атлетико».

Отметим, что «Барселона» пока не объявила о переходе Гризманна, сумма отступных за которого с 1 июля опустилась до 100 миллионов евро. При этом ранее форвард уже объявил, что новый сезон начнет в другом клубе.