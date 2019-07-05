Виктор Гончаренко: У ЦСКА давно не было волевых побед – есть над чем подумать - Советский спорт
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05 июля 2019 10:38ФутболЛипкин Антон

Виктор Гончаренко: У ЦСКА давно не было волевых побед – есть над чем подумать

ЦСКА потерпел три поражения на предсезонном турнире в Пеллау.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру команды на сборе в Австрии.

ЦСКА принял участие в предсезонном турнире в Пеллау, в котором потерпел три поражения: от «Краснодара» (0:1), «Спартака» (1:3) и «Ростова» (1:2) – и занял последнее четвертое место.

«Мы достаточно давно не одерживали волевых побед, наверное, есть над чем подумать, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба, – но структура игры у нас та же: моментами неплохо атакуем, находим правильные ситуации, чтобы обострить эпизоды у ворот соперника, но допускаем ошибки в обороне… Нам есть, что улучшать: игру в защите, расположение опорных полузащитников».

Отметим, что перед началом сезона ЦСКА проведет еще один контрольный матч – 9 июля с «Рубином» на «ВЭБ Арене» в Москве. В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

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