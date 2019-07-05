Федор Чалов: Три поражения? Даже хорошо – найдем свои ошибки и исправим их ЦСКА проиграл три матча на турнире в Австрии.

Форвард ЦСКА Федор Чалов подвел итоги предсезонного турнира в Австрии, в котором армейцы заняли четвертое место.

«Конечно, неприятно проигрывать три матча подряд, но мы понимаем, что это сбор, товарищеский турнир, – приводит слова 21-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Думаю, что это даже хорошо: мы найдем свои ошибки, исправим их и в чемпионате будем показывать свою игру».

Напомним, на турнире в Пеллау ЦСКА проиграл «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

Перед началом чемпионата армейцы проведут еще один контрольный матч – с «Рубином». Игра состоится 9 июля на «ВЭБ Арене» в Москве. В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».